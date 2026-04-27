VIDEO| Rock in Roma torna con Emma prima headliner femminile del festival: “Stiamo preparando uno show incredibile con tanti amici”

ROMA – La musica torna ad accendere l’estate della Capitale. Per il sedicesimo anno consecutivo, torna l’appuntamento con Rock in Roma: la rassegna che ogni anno porta sul palco gli artisti più amati dal pubblico.

Il calendario è già fitto: si inizia il 9 giugno per continuare fino al 18 luglio con nomi come The Offspring, Negramaro, Emma, Olly, OneRepublic, Caparezza, Ben Harper, Europe e Marilyn Manson. Tra gli ultimi nomi aggiunti c’è anche la band coreana degli Ateez, live l’8 luglio. Una line up che i fondatori Maximiliano Bucci e Sergio Giuliani – presentando l’edizione in Campidoglio – hanno definito trasversale e che avrà Emma Marrone come prima headliner femminile del festival. La cantautrice, presente all’incontro, ha parlato di “una grande emozione”: “Sono super contenta di partire da Roma (con il suo tour, ndr) che è ormai casa mia da 16 anni. Quando uno parte da casa parte comunque più sereno”.

EMMA E LA FESTA CON TANTI COLLEGHI SUL PALCO

L’ex Amici ha definito “un traguardo” la data a Capannelle e quella all’Ippodromo Snai San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival dove chiuderà il tour il 9 settembre: “È un sogno che si realizza per me che vivo di live da 16 anni, più altri 10 di quando ero sconosciuta, e per una che ha iniziato a suonare nei pub, ai matrimoni della gente e – dopo tanta gavetta e lavoro – si ritrova su un palco molto importante. È un mood l’Ippodromo e un motivo di soddisfazione non soltanto per me, ma anche per i miei musicisti. È una prova anche per loro e sono contenta di avere come dei grandissimi musicisti”.

Per Emma sarà “una festa di ringraziamento alla musica, alla mia carriera, e quando si parla di festa non possono non esserci gli amici”. Così l’artista annuncia: “Con me, sul palco, ci saranno gli amici con i quali ho condiviso tanti palchi e tanti momenti di vita. Ho invitato Elisa, Juli, Rkomi, Annalisa, Alessandra Amoroso, Olly, Tony Effe. Siamo veramente in tanti. Anche in base ai loro impegni, spero ci siano tutti. Un palco così importante è ancora più bello se puoi condividerlo con altri colleghi. Stiamo preparando uno show incredibile”.

IL CALENDARIO DEI CONCERTI

Emma e gli altri artisti in cartellone si alterneranno tra le due venue divenute simbolo di Rock in Roma: Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Nello specifico, ecco il calendario degli appuntamenti all’Ippodromo: The Offspring (9 giugno), Pippo Sowlo (13 giugno), Counting Crows (14 giugno), Gemitaiz (18 giugno), Negramaro (20 giugno), Caparezza (26 giugno), Olly (30 giugno), Emma (2 luglio), Mumford & Sons with Camp (7 luglio), Mannarino (10 luglio), OneRepublic (12 luglio), Litfiba (16 luglio), Luchè (17 luglio), Bluvertigo (18 luglio). Ecco, invece, i live in programma alla Cavea: Ben Harper & The Innocent Criminals (29 giugno), Europe (7 luglio) e Marilyn Manson (14 luglio con special Guest Vowws). Il concerto di quest’ultimo è già sold out, così come quello di Olly. Gli show e i loro backstage saranno raccontati da Rai Radio2, radio ufficiale del festival.