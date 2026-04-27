Calcio, dopo 35 anni l’Ostiamare in serie C. Festa sul Pontile per Daniele De Rossi

ROMA – Dopo 35 anni la squadra dell’Ostiamare torna in serie C. Un successo per il “figlio di Ostia”, l’ex calciatore della Roma e allenatore del Genoa Daniele De Rossi, che ha acquistato il club nel gennaio del 2025. Il club lidense ha conquistato la promozione in Serie C con una giornata di anticipo, chiudendo al primo posto il proprio girone di Serie D e completando una stagione di altissimo livello. Decisiva la vittoria contro il Termoli, un successo che, unito al passo falso delle dirette concorrenti come l’Ancona, ha sancito matematicamente il salto di categoria.

Grande la soddisfazione anche nelle parole dello stesso De Rossi, che visibilmente commosso, ha detto: “Ostia se lo merita”.

Ieri sera un centinaio di tifosi ha atteso l’arrivo di De Rossi al Pontile di Ostia. Dopo la sconfitta interna del Genoa contro il Como, l’allenatore rossoblù, infatti, è volato subito a Roma per raggiungere il litorale e unirsi ai festeggiamenti per la promozione in Lega Pro della squadra di cui è presidente. Cori, applausi e un ritornello tutto per lui: “C’è solo un presidente”, hanno accompagnato l’arrivo dell’ex capitano della Roma.

@inforoma24 🟡🔴 Daniele DeRossi, al termine di GenoaComo, ha raggiunto Ostia per festeggiare la conquista dello scudetto e la conseguente promozione in #LegaPro dell’Ostiamare. 📲: @valerio_baldassi ♬ audio originale – InfoRoma24

Il successo è stato accolto con entusiasmo anche dalle istituzioni: “La promozione dell’Ostiamare in Serie C è una grande notizia per Ostia e per tutta Roma. Un risultato importante, frutto del lavoro della squadra, dello staff e di un progetto che ha saputo crescere nel tempo, a partire dai più giovani. Un ringraziamento speciale a Daniele De Rossi che ha investito cuore e anima in questo percorso, contribuendo a trasformare una situazione complessa in una storia di successo- ha detto il sindaco Roberto Gualtieri– È un traguardo che arriva in un momento significativo per Ostia, al centro di un percorso di rilancio che stiamo portando avanti con determinazione, fondato su legalità, qualità degli spazi e nuove opportunità. Un cambio di passo che vuole restituire al mare di Roma il ruolo che merita e rafforzare il legame tra territorio, sport e comunità. In questa direzione continueremo a seguire la crescita dell’Ostiamare e a investire sul futuro di Ostia, perché successi come questo sono il segno concreto di una nuova stagione che riguarda tutto il territorio. Aspettiamo Daniele, la squadra e tutto il team tecnico in Campidoglio per celebrare questa storica promozione”.

“La promozione dell’Ostiamare in Serie C è la vittoria di un intero territorio, è il sogno di Ostia che oggi festeggia un risultato incredibile- ha aggiunto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda- Complimenti alla squadra e staff tecnico, ma soprattutto grazie a Daniele De Rossi che fin dal primo giorno ha creduto in questo progetto sociale e sportivo così bello che parte dai bambini piccoli, dalla scuola calcio, fino alla prima squadra. Ha ereditato una situazione complicata e, giorno dopo giorno, con l’aiuto di una squadra di professionisti, ha realizzato un’impresa. Solo De Rossi, figlio di Ostia, avrebbe potuto realizzare tutto ciò. E lo ringrazio non solo a nome dell’Amministrazione e del Sindaco, ma anche a nome mio, che sono nato qui e che da piccolo ho giocato con l’Ostiamare. Vi aspettiamo tutti in Campidoglio per festeggiare questo trionfo, sapendo che è soltanto l’inizio di un progetto ancora più ambizioso che, con gli uffici di Roma Capitale, stiamo seguendo passo dopo passo. Per consentire alla società di avere un impianto moderno, nuovo, che sia un fiore all’occhiello in tutto il Paese”.

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni all’Ostiamare, ai giocatori, allo staff tecnico e alla dirigenza per questo importante risultato sportivo. La promozione in Serie C è un traguardo che premia impegno, sacrificio e visione, e che rende orgoglioso tutto il nostro territorio– ha sottolineato il mini sindaco di Ostia, Mario Falconi– Lo sport, soprattutto a questi livelli, rappresenta un presidio fondamentale per la crescita dei giovani e per la coesione sociale. Realtà come l’Ostiamare offrono ai ragazzi un’occasione concreta di formazione, di aggregazione e di sviluppo personale, contribuendo a costruire una comunità più forte e consapevole. Un riconoscimento particolare va a Daniele De Rossi, presidente della società e figlio di Ostia, che con passione e senso di appartenenza sta contribuendo a valorizzare una realtà sportiva storica del nostro territorio, portandola a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Come Municipio X intendiamo invitare ufficialmente la dirigenza e la squadra dell’Ostiamare in Consiglio municipale per rendere omaggio a questo straordinario risultato e testimoniare la gratitudine dell’intera comunità. A tutti loro va il nostro grazie e il nostro sostegno per il futuro!”.