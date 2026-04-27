Digitale, Sandro Giorgetti: “Il valore della strategia indipendente”

ROMA – Quella di Sandro Giorgetti può essere essere definita una esperienza particolare nel panorama della comunicazione pubblica e d’impresa. Lui che è docente di ‘Metodologie e tecniche della Comunicazione’ all’Accademia di Belle Arti di Macerata, fondatore e presidente dell’Osservatorio Digitale, oggi punto di rifermento per ricerche sullo stato di digitalizzazione di Enti Pubblici e aziende, ed esperto in strategie di Digital Marketing. “Ho costruito il mio percorso come professionista indipendente– racconta Giorgetti all’agenzia Dire- senza appoggiarmi alla forza di una grande struttura, ma puntando tutto su metodo, visione e risultati. Questo mi ha portato a sviluppare un approccio molto strategico: leggere i contesti, individuare potenzialità non espresse e trasformarle in identità, reputazione e posizionamento. Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di accompagnare soggetti pubblici e privati in percorsi che hanno contribuito a rendere la loro comunicazione più chiara, riconoscibile e coerente, con effetti positivi sul posizionamento e sulla reputazione”.

Che cosa distingue il tuo modo di lavorare? “Non considero la comunicazione un’attività accessoria, ma una leva di trasformazione. Il mio obiettivo non è solo produrre contenuti o campagne, ma costruire una percezione più forte, coerente e credibile. Lavoro soprattutto sull’identità: capire cosa rende unico un ente, un territorio, un brand o una figura pubblica, e trasformarlo in un racconto strategico capace di generare reputazione, fiducia e valore”.

Molti i premi ricevuti. “Importanti perché hanno dato visibilità a un metodo. Premi come i Social Awards, lo Smartphone d’Oro e altri riconoscimenti di settore hanno confermato che la qualità, la continuità e l’innovazione nella comunicazione digitale possono produrre risultati di valore. Li considero però una conseguenza del lavoro: prima vengono la strategia, la costruzione del posizionamento e gli obiettivi raggiunti; poi arrivano i riconoscimenti”.

Il percorso professionale di Sandro Giorgetti si è sviluppato anche con la Regione Marche. “Esperienza importante- sottolinea Sandro Giorgetti- perché ha dimostrato che anche una pubblica amministrazione può diventare un riferimento nazionale se investe su linguaggi, strategia e visione. In quel percorso la Regione Marche è stata considerata la più social e digital d’Italia, un risultato che ha rafforzato in modo significativo la sua reputazione. Il progetto Marche Tourism è stato un esempio concreto di comunicazione territoriale capace di costruire immaginario, identità e attrattività”.

Parliamo della tua ‘creatura’, l’Osservatorio Digitale. “E’ servito per affiancare al lavoro operativo una dimensione di analisi e ricerca. Oggi il digitale non è solo uno strumento: è uno spazio in cui si costruiscono reputazione, autorevolezza e relazione con i pubblici. L’Osservatorio Digitale nasce per studiare questi fenomeni, misurarli e stimolare un dibattito più qualificato sulla qualità della comunicazione digitale”.

Il tuo ruolo nella Fondazione Italia Digitale come si collega a questo percorso? “È una prosecuzione naturale. Mi permette di approfondire i cambiamenti del digitale come fenomeno culturale, sociale ed economico. Il mio interesse resta lo stesso: individuare potenzialità non espresse e trasformarle in risultati concreti, in termini di identità, reputazione, consenso e posizionamento”.

Docente anche all’Accademia di Belle Arti di Macerata… “È un’attività complementare ma importante. Mi consente di trasferire metodo ed esperienza alle nuove generazioni, lavorando sul passaggio dall’idea al progetto, dalla creatività alla strategia. Porto in aula casi reali e strumenti concreti, mantenendo sempre un legame forte tra formazione e pratica professionale”.

Qual è il tratto più riconoscibile del tuo lavoro? “La capacità di usare la strategia per generare cambiamento. Non mi interessa una comunicazione superficiale o momentanea, ma un lavoro capace di lasciare un segno stabile: migliorare la percezione, rafforzare la reputazione e costruire un’identità più forte e riconoscibile” conclude Giorgetti.