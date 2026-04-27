L’oroscopo di lunedì 27 aprile 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Se una persona ti ha preso in giro potresti chiudere il legame. La tua tensione nervosa è sicuramente alta e non bisogna pensare che siano gli altri ad assicurarti la felicità, questa va ricercata in noi!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Entro questi giorni potrai concludere un affare, una trattativa, un contratto e perché no, ricevere un bel regalo! Qualcuno è addirittura più saggio!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
E’ probabile che tu debba cambiare ruolo, persino casa o ambiente. In amore non c’è la carica di sempre, per ora non prendere posizioni.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Tenderai a mettere in primo piano i tuoi desideri personali e finalmente riuscirai a trovare la grinta giusta per impórti. I viaggi per i lavoratori autonomi sono importanti, contatti favorevoli in altre città. Decisioni in amore, successo personale.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se hai un’attività a contatto con il pubblico c’è un evento fortunato. Consiglio di non sottovalutare situazioni importanti in amore. Il cuore può tornare a battere forte, progetti per le giovani coppie.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
E’ un momento interessante, entro qualche giorno può arrivare un incarico o una bella notizia, nuove persone attorno a te e non solo in ambito lavorativo.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Troverai nuovi sbocchi nel lavoro e presto arriveranno delle belle notizie. Cambiamenti facilitati, hai intrapreso una strada nuova che è un po’ faticosa da portare avanti e avverti molta tensione addosso.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
I rapporti inutili saranno conclusi definitivamente; ci sono delle vicende alterne per quanto riguarda lo stato delle tue finanze. Non tutto è facile da gestire. Evidentemente in questo periodo sei preso da troppe cose, qualche discussione anche nel lavoro.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Sei più sorridente. I nuovi incontri sono favoriti ma in ambito lavorativo vorresti avere più libertà d’azione.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giornata importante, riceverai una bella notizia; è arrivato il momento di farti sentire, qualche buona novità riguarda anche il lavoro. Questo è un Cielo che porta una grande serenità anche alle coppie di lunga data.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Fai un’analisi delle cose che vuoi portare avanti, oggi non è possibile concludere tutto ciò che vuoi. Potresti anche avere due interessi contemporaneamente!
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata faticosa: impegni ed eventi inaspettati, non tutto è facile da gestire. Dispute per una questione di lavoro con un collega e potresti innervosirti con un capo.