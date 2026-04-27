lunedì 27 Aprile 2026

Meteo, le previsioni del 27 aprile 2026

Che tempo farà oggi

Data pubblicazione: 27-4-2026 ore 7:30Ultimo aggiornamento: 27-4-2026 ore 7:30

da ilMeteo.it

NORD

La pressione inizia a diminuire gradualmente, pertanto in questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato, infatti il cielo avrà più nubi rispetto ai giorni precedenti. La nuvolosità sarà più diffusa e compatta sulle Alpi dove, nel corso del pomeriggio, non si potranno escludere alcune piogge. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi.

CENTRO e SARDEGNA

Le nostre regioni sono sempre interessate da un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile, il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso praticamente dappertutto. Magari una maggior nuvolosità interesserà gli Appennini, ma senza conseguenze. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi. Clima mite.

SUD e SICILIA

Un campo di alta pressione protegge ancora le nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole potrà splendere in un cielo che si vedrà sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sui settori montuosi. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno poco mossi. Clima mite.

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