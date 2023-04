All’asta la collezione privata di Freddie Mercury: in vendita anche costumi di scena e testi

ROMA – Testi originali, oggetti personali, costumi di scena. E poi ancora opere di artigianato, strumenti e stampe woodblock giapponesi. Sono solo alcuni dei pezzi che saranno proposti da Sotheby’s in un’asta speciale dedicata a Freddie Mercury. La nota casa d’aste metterà in vendita la collezione privata del frontman dei Queen, fino ad oggi conservata nella sua amata casa di Garden Lodge, a Londra.

ALL’ASTA LA COLLEZIONE PRIVATA DI FREDDIE MERCURY

Quattro le aste tema. ‘The evening sale’, programmata il 6 settembre, “rende omaggio alla vita, al lavoro e all’arte inimitabili di Freddie Mercury”, spiega Sotheby’s. “Una vendita multicategoria che comprende una raffinata selezione di opere d’arte, oggetti, costumi e testi”. A seguire, il 7 settembre, ‘On stage’, un’asta che ‘riunisce i costumi, gli strumenti, i testi’ che hanno caratterizzato il lato artistico di Freddie. L’8 settembre sarà il turno di ‘At home’, una “collezione di arti decorative, porcellane e vetri, tutti raccolti con cura nel corso degli anni attraverso la sua attenta selezione di opere”.Per finire, il 9 settembre, ‘In love with Japan’, collezione di opere giapponesi che mette in risalto l’amore di Freddie per il Paese del Sol Levante.