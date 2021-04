Superlega, sondaggio Swg: il 58% dei tifosi italiani è contrario

ROMA – Mentre il progetto Superlega ha trovato compatto il fronte dei tifosi inglesi, scesi in strada per protestare contro i 12 club fondatori, in Italia la divisione tra favorevoli e contrari è più risibile. Lo evidenzia un sondaggio condotto da SWG. Su un campione di 800 adulti, infatti, alla domanda “Lei si direbbe favorevole o contrario alla nascita di una competizione come la Superlega?” il 58% dei tifosi si e’ definito contrario, mentre il 25% favorevole, con un 17% di indecisi.

Il sondaggio evidenzia anche i dati per tifoserie ed emerge che i soli supporter a vedere di buon occhio l’iniziativa – promossa fra l’altro da Andrea Agnelli, presidente della Juventus – sono proprio quelli bianconeri (37% contrari-41%favorevoli). Mentre sono quelli dell’Inter i più ‘conservatori’ con il 67% dei contrari, con i ‘no’ rossoneri che si fermano invece al 60%.

Dalla seconda domanda del sondaggio emerge però sfiducia nel sistema-calcio. Gli 800 intervistati, infatti, dovevano indicare chi ne esce “vincitore” dalla vicenda. Ebbene, il 41% dei tifosi ha risposto “Nessuno”, ritenendo la Super League una sconfitta per tutto il calcio. Mentre il 27% ha ritenuto fossero “gli appassionati” i veri vincitori, con a scendere “il calcio come sport” (23%), “I governi che si sono opposti” (25%), “allenatori e calciatori” (14%), “Ceferin e le istituzioni” (11%), “Bayern Monaco, PSG e gli altri club oppositori” (8%).