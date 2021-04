Covid, 10.404 nuovi casi e 373 morti. Calano il tasso di positività e i ricoveri

ROMA – Sono 10.404 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Italia per 302.734 test tra antigenici e molecolari. I morti sono invece 373, in crescita rispetto ai 301 di ieri,. In calo il tasso di positività, che scende dal 5,8% di 24 ore fa al 3,4%. Ieri i nuovi contagi erano stati 8.444 per 145.819 tamponi. Scendono i ricoveri: i posti letto occupati nelle terapie intensive per Covid sono 2.748, 101 in meno rispetto a 24 ore fa. Ammontano a 20.312 i ricoveri ordinari, 323 in meno rispetto a ieri.