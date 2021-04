La Ocean Viking salva 236 migranti al largo della Libia, tra cui un neonato

ROMA – La Ocean Viking fa sapere in un tweet di aver salvato 236 persone da due gommoni in difficoltà a 32 miglia nautcihe da Zawiya, in Libia. Come chiariscono fonti interne all’ong Sos Mediterranee all’agenzia Dire, “abbiamo ricevuto un’allerta di soccorso da Alarm Phone intorno alle 6 del mattino, e alle 9 è stata avviata un’operazione di salvataggio di 2 gommoni stracarichi. Poco prima di mezzogiorno è stato completato il salvataggio di un totale di 236 sopravvissuti”.

Foto credit @Flavio Gasperini – Sos Mediterranee

Foto credit @Flavio Gasperini – Sos Mediterranee

Secondo l’ong, “molti sopravvissuti erano deboli, disidratati e soffrivano di mal di testa e vertigini. Ora si stanno riprendendo. Molte delle donne soffrono di ustioni da carburante e hanno inalato i gas di scarico, soffrendo in conseguenza di vertigini, nausea e mal di testa. Tra i sopravvissuti ci sono 114 minori non accompagnati, 7 donne e un neonato“. La maggior parte dei sopravvissuti, concludono i responsabili, “proviene da paesi dell’Africa occidentale. Il salvataggio è avvenuto in acque internazionali a 32 miglia nautiche al largo delle coste libiche”.

