Vaccino, in Campania a docenti e personale scolastico somministrazione per fasce d’età

NAPOLI – L’unità di crisi della Regione Campania comunica che i cittadini che hanno effettuato regolarmente l’adesione alla campagna vaccinale in quanto rientranti in categorie specifiche sono stati automaticamente collocati dal sistema telematico nella rispettiva fascia d’età.

Quindi, docenti universitari, dirigenti e docenti scolastici, personale Ata e altre categorie riceveranno il vaccino in base all’età e non più in base all’appartenenza a una specifica categoria. Le Asl competenti procederanno alla loro convocazione, nel rispetto delle priorità, su base anagrafica.