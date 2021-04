Tg Musica, edizione del 27 aprile 2021

HER VINCE L’OSCAR E PUBBLICA UN NUOVO SINGOLO

Ha solo 23 anni la cantante che nella notte degli Oscar ha ‘soffiato’ il premio a Laura Pausini nella categoria ‘Miglior canzone originale’. Si chiama H.E.R. e ha conquistato l’Academy con la sua ‘Fight for you’, brano del film ‘Judas and the black Messiah’. Giovanissima ma già abituata a ricevere premi importanti, la cantautrice, al secolo Gabriella Wilson, non ha fatto altro che scalare le classifiche dal suo debutto nel 2017. Sono già quattro i Grammy Awards che ha in bacheca, l’ultimo in ordine cronologico è arrivato quest’anno per il singolo ‘I can’t breathe’. Sulle piattaforme ora sbarca il nuovo inedito ‘Come through’, in collaborazione con Chris Brown. Il brano anticipa il prossimo disco di inediti dell’artista californiana, in arrivo entro la fine del 2021.

ZUCCHERO ANNUNCIA UN DISCO IN ACUSTICO

Zucchero fa un regalo ai suoi fan e annuncia per il 14 maggio il nuovo album ‘Inacustico D.O.C. & More’. Una raccolta contenente tutti i brani dell’ultimo lavoro ‘D.O.C’ e una selezione di grandi successi del repertorio del cantautore, tutti riarrangiati in veste acustica. Venticinque i brani, anticipati dai singoli ‘Spirito nel buio’ e ‘L’amore è nell’aria’, già disponibili in digitale. Un non magro premio di consolazione per i fedelissimi dell’artista, dopo l’annuncio del rinvio al 2022 del tour all’Arena di Verona. Zucchero recupererà le date tra aprile e maggio del prossimo anno.

PRIMO MAGGIO, SI COMPONE IL CAST DEL CONCERTONE

Puntuale come sempre torna ad animare la Festa dei Lavoratori il Concertone del Primo Maggio, la lunga maratona musicale promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Tanti i nomi che si alterneranno sul palco e tutti di spicco. Tra i già annunciati: Fedez, Motta, Michele Bravi, Ghemon, La rappresentante di lista, Ermal Meta, Max Gazzè e Lp. E ancora Francesca Michielin, Madame, Gaia Gozzi, Bugo, Piero Pelù, Extraliscio, Balthazar, The Zen Circus, Margherita Vicario e Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote. Tutti rigorosamente live dall’Auditorium Parco della Musica della Capitale. Per il secondo anno consecutivo e per il perdurare dell’emergenza Coronavirus, il Concertone abbandona piazza San Giovanni. La maratona sarà trasmessa su Rai 3 e Rai Radio 2.

WRONGONYOU AGGIUNGE UN INEDITO AL SUO ULTIMO ALBUM

Dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo, Wrongonyou continua a godersi una fase piena di nuova musica e torna su tutte le piattaforme con un brano inedito. Esce il 30 aprile ‘Solow’, pezzo che si aggiunge alla tracklist di ‘Sono io’, il disco uscito lo scorso 12 marzo per Carosello Records. Prodotto da Riccardo Scirè, il singolo è un freschissimo brano pop pieno di contrasti. Da un lato la melodia spensierata e il suono della chitarra, dall’altro una tematica tutt’altro che leggera: la solitudine. L’artista romano, al secolo Marco Zitelli, racconta di come abbia imparato ad abbracciarla, imparando a ‘star bene da solo’.