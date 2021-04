Musica, salta il primo maggio di Taranto per solidarietà al settore dello spettacolo

ROMA – Per questo 2021 il concerto Uno Maggio Libero e Pensante non ci sarà. Una decisione presa di comune accordo dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti e dai direttori artistici della manifestazione, Roy Paci, Michele Riondino e Antonio Diodato. Tutti uniti per un intento ben preciso: esprimere la propria solidarietà ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e a tutti gli artisti che da marzo scorso hanno perso il lavoro, ritrovandosi ad affrontare una crisi senza precedenti, privi di ammortizzatori sociali e senza un’adeguata risposta da parte delle istituzioni. Quest’anno non ci sarà nessuna esibizione e nessun concerto in streaming. Anche per ricordare che lo streaming e la riproduzione tecnica rappresentano uno strumento utile ma non una strategia.

Per questo 2021 l’Uno maggio di Taranto sarà un momento di confronto e di riflessione tra tanti movimenti, associazioni e attivisti che si incontreranno nello spazio virtuale dei canali social del comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti per immaginare insieme nuovi orizzonti e tentare di trasformare la grave crisi che sta colpendo il mondo in un’occasione per cambiarlo. Da domenica 25 aprile è possibile seguire incontri e approfondimenti su tematiche che sin dal 2013 hanno trovato spazio sul palco di Taranto: precarietà, giustizia climatica e sociale, criminalizzazione dei movimenti. A partire dalle 10 dell’uno maggio un lungo dibattito per cercare di capire cosa ognuno può fare per incidere sulle scelte governative. Prenderanno parola dai canali social anche i direttori artistici del concerto Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci. Quest’ultimo si unirà a Aboubakar Soumahoro per parlare della ‘Marcia degli Invisibili‘, che si terrà nella stessa giornata. Il dibattito, moderato dalla giornalista de ‘Il Manifesto‘ Serena Tarabini, potrà essere seguito on line sulle pagine Facebook di Liberi e pensanti e Uno maggio Taranto, oltre che sulle pagine degli altri movimenti invitati. Gli attivisti dei vari movimenti approfondiranno gli aspetti cruciali delle singole lotte nell’anno della pandemia.