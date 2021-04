Covid, Sibilia: “Anche i ministri leghisti concordi sul coprifuoco alle 22”

ROMA – “Io avevo proposto pubblicamente lo slittamento del coprifuoco alle 23 per adattare l’orario alle nuove aperture ma i ministri in cabina di regia, di ogni partito compresi i ministri leghisti, hanno concordato per mantenerlo alle 22. Io ho semplicemente ricordato quanto previsto dalla normativa vigente sul rientro a casa, per evitare multe ai cittadini o creare problemi alle forze dell’ordine. Non è una polemica, è la legge”. Lo ha dichiarato il sottosegretario M5S, Carlo Sibilia, intervenendo ad Agorà su Raitre.

LEGGI ANCHE: Coprifuoco, Letta: “Mai più no della Lega”. Salvini risponde: “Vuole gli italiani a casa”