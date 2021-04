ROMA – “Nella città e nella provincia di Palermo cresce in maniera preoccupante il numero dei nuovi contagiati. Esprimo gratitudine e ammirazione nei confronti del personale sanitario, per l’impegno portato avanti in condizioni spesso difficili, e nei confronti delle forze dell’ordine che cercano in tutti i modi di far comprendere alle persone che siamo alla vigilia di una strage umana ed economica“. Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in una videodicharazione, commentando l’impennata di nuovi casi registrata nel capoluogo siciliano e in provincia, con 584 nuovi positivi su un totale di 1.069 casi in tutta la Sicilia.

Da Orlando, poi, un monito: “Incoscienti, fermatevi. State provocando la morte di migliaia di persone e aziende“. Il capoluogo siciliano è ‘zona rossa’ dal 7 aprile.