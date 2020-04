Coronavirus, tagli sugli straordinari all’ospedale San Carlo di Potenza

POTENZA – Taglio economico degli straordinari ai medici e agli infermieri dell’ospedale San Carlo di Potenza. A darne notizia e’ il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese (Italia Viva), che in una lettera inviata al direttore dell’azienda ospedaliera regionale, Massimo Barresi, ha chiesto la risoluzione del problema facendo appello alla “serenità” e al “dialogo” con la maggioranza regionale. “Non è auspicabile che queste persone, già penalizzate per la funzione preziosissima che stanno svolgendo a favore della comunità, non si vedano riconosciuto un diritto che è quello del pagamento degli straordinari” ha scritto Polese, ricordando la richiesta da parte del Consiglio regionale di concedere un benefit a medici, infermieri e operatori sanitari per l’emergenza coronavirus. L’invito del consigliere è di mettere fine alla vicenda e di trovare le risorse necessarie, anche in Regione, per intraprendere una strada percorribile.