Tg Lazio, edizione del 27 aprile 2020

CORONAVIRUS: NEL LAZIO 83 NUOVI CASI, 8 DECESSI E 86 GUARITI

Nel Lazio sono 83 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus, 8 i decessi, 86 i pazienti guariti mentre escono oggi dalla sorveglianza in 20.334. I numeri sono emersi durante la videoconferenza odierna della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato il quale ha confermato l’andamento stabile sotto i 100 casi con il trend al 1,3%. Da registrare inoltre- ha concluso D’Amato- che il 47% dei casi positivi registrati ad oggi sono over 60″.

CORONAVIRUS, RAGGI: PER GENITORI ANCORA SMART WORKING

Smart working per i dipendenti capitolini in particolare per le mamme e i papà che lavorano. Sono le misure annunciate dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi in vista della fase 2 dell’emergenza Covid che partirà dal 4 maggio. “Nelle prime settimane manterremo una altissima percentuale di tele lavoro- ha detto la sindaca- Tuttavia nella fase del rientro concederemo questa modalita’ di lavoro prioritariamente alle mamme e ai papa’ con figli sotto i 10 anni, anche per contemperare le difficolta’ derivanti dalla chiusura delle scuole”.

CORONAVIRUS, REGIONE: PRONTI AD AMPLIARE FONDO ‘PRONTO CASSA’

Sono oltre 42mila le domande pervenute dalle aziende laziali per la misura ‘Pronto Cassa’. Per questo la Regione Lazio, che fino ad oggi è stata in grado di finanziarne non più di 10mila, ha annunciato l’incremento del fondo di oltre 100 milioni per poter rispondere al maggior numero di imprese possibili. Secondo il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, “Si tratta di un’immissione di liquidita’ importante nel sistema economico produttivo della regionale”.

ROMA, AL VIA DOMANDE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AFFITTO

Al via da oggi a Roma le domande per l’accesso al contributo straordinario all’affitto per il 2020, che coprira’ fino al 40% del canone di locazione per tre mensilita’ e potra’ essere richiesto con una procedura semplificata, direttamente sul sito del Campidoglio. “Si tratta di un contributo che prevede fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio- ha spiegato l’assessore alle Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli- di cui 12 milioni per Roma Capitale, che puo’ essere richiesto online o attraverso modalita’ cartacea. È molto semplice, si effettua direttamente sul sito di Roma Capitale e non necessita di Spid”.