Mattarella: “Scuole chiuse una ferita per tutti. Riapriranno solo in sicurezza”

ROMA – “Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunita’”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento per “#maestri” nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per #LaScuolaNonSiFerma in onda 27 aprile su Raitre.

La scuola, aggiunge, “non e’ soltanto il luogo dell’apprendimento. È la vostra dimensione sociale fondamentale, nella quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa – anche nella relazione con gli altri, con i compagni, con i vostri insegnanti – la personalita’ di ognuno di voi. Cioe’ quel che sarete nella vostra vita futura”.

Mattarella aggiunge: “Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che, fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe immaginato. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite. Oltre all’angoscia per i lutti, alle sofferenze di tante persone colpite dal virus, ai sacrifici di chi lo combatte in prima linea, dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini e la nostra quotidianita’“.

“Anche la vostra vita e’, improvvisamente, cambiata- aggiunge-. Le scuole di tutto il Paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sara’ stato eliminato e non sara’ possibile riaprirle in sicurezza. Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di piu’ di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell’istruzione. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale”.