“Libertà di culto”: e Palazzo Chigi per la ‘fase 2’ studia un protocollo per le celebrazioni liturgiche

ROMA – La Presidenza del Consiglio prende atto della comunicazione della CEI e conferma quanto gia’ anticipato in conferenza stampa dal Presidente Conte: “Gia’ nei prossimi giorni si studiera’ un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza”.

I Vescovi italiani, infatti, in una nota ufficiale, avevano detto: “Non si può accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”.