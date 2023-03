Su Instagram tornano un po’ di canzoni italiane: da Fedez a Rkomi, gli artisti disponibili

ROMA – Buone notizie per gli utenti di Instagram e Facebook: molta musica italiana torna sui social di Mark Zuckerberg. Dopo il mancato accordo tra Meta e Siae, dal catalogo di Instagram sono sparite le canzoni made in Italy. Tutte, anche quelle i cui diritti non sono detenuti da Siae ma da Soundreef, società indipendente con base a Londra che gestisce artisti del calibro di Fedez, Ultimo, Gigi D’Alessio, Rkomi, Pooh, Giovanni Allevi, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Paola Turci.

“A nessuno è piaciuta la decisione di Meta, neppure a noi, ma si sono messi a disposizione e abbiamo dialogato per ristabilire il nostro catalogo”, ha dichiarato il fondatore di Soundreef, Davide d’Atri a La Repubblica. L’accordo tra la società e Meta permetterà di tornare ad utilizzare una gran fetta del repertorio musicale italiano, mentre resteranno bloccati i brani “misti” scritti da artisti di entrambe le società.