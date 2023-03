Mauro Coruzzi torna sui social: su Instagram le prime foto di Platinette dopo l’ictus

ROMA – “In piedi da solo e per la prima volta dopo 15 giorni”. Mauro Coruzzi torna sui social e documenta il suo recupero dall’ictus ischemico che lo ha colpito un paio di settimane fa, esattamente il 14 marzo scorso. Torna sorridente Platinette, che tra gli hashtag usa un “W la vita”. Ancora in ospedale, dopo i tempestivi soccorsi e accertamenti, il conduttore, autore e personaggio tv si gode le visite degli amici e delle persone care.

Da lontano, tra i commenti, gli auguri di tanti colleghi del mondo dello spettacolo: da Orietta Berti a Raimondo Todaro, passando per Luca Ward e Marco Liorni. E ancora Elena Sofia Ricci, Benedetta Mazza e Lorella Cuccarini. Tutti uniti per far passare il loro sostegno dagli schermi dei cellulari.

Fuori le mura dell’ospedale, ad aspettare Mauro c’è anche la cagnolina Kiri.