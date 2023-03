Vimi Fasteners acquisisce il 100% della storica Filostamp

ROMA – Vimi Fasteners, società impegnata nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace, con sede a Novellara in provincia di Reggio Emilia, cresce ulteriormente attraverso acquisizioni esterne. Il Consiglio di amministrazione ha infatti sottoscritto l’accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Filostamp, società di Alpignano in provincia di Torino attiva da più di 40 anni nel settore della produzione di viteria, bulloneria e specializzata nella realizzazione di sistemi di fissaggio customatizzati. Filostamp ha chiuso il 2022 con ricavi di circa 8 milioni, in linea con l’anno precedente.

L’acquisizione, perfettamente in linea con il piano di crescita del Gruppo Vimi, ha un valore di 10 milioni di euro e sarà pagata completamente entro aprile 2027. E’ stata resa possibile grazie ad un finanziamento di 5 milioni di euro da parte del socio di maggioranza Finregg per il pagamento della prima tranche di 5,1 milioni di euro mentre, i restanti 4,9 milioni, saranno in larga parte pagati attraverso la cassa presente in azienda ed attraverso i flussi di cassa futuri generati dalla stessa Filostamp.

In aggiunta, Filostamp, con i suoi moderni asset produttivi, consentirà di evitare investimenti da parte della capogruppo e permetterà la creazione di sinergie sia lungo la supply chain che di carattere commerciale. Quest’ultime, consentiranno di offrire ai clienti una gamma di prodotti più ampia e di promuovere i manufatti di Filostamp all’estero. L’operazione si concluderà verosimilmente nel mese di aprile con l’effettivo trasferimento delle quote della società.

GLI OBIETTIVI DI VIMI FASTENERS PER IL 2023

Vimi Fasteners opera in partnership con i propri clienti (Oem, Tier1 e distributori) e sviluppa soluzioni personalizzate, che esporta in tutto il mondo, utilizzando acciai speciali, superleghe e tecnologie d’avanguardia nella produzione integrata dei suoi prodotti. Tra gli obiettivi dichiarati dell’azienda per il 2023, vi è l’ulteriore espansione sul mercato internazionale, puntando all’America, un Paese chiave per lo sviluppo della società, con un forte focus in tutti i settori industriali.