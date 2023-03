Gf Vip, arriva la serata più drammatica: le anticipazioni della puntata di lunedì 27 marzo

ROMA – Lunedì 27 marzo in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Manca ormai pochissimo alla fine della settima edizione del reality show, la più lunga di sempre: quella di stasera è la penultima puntata, poi resta solo la finale di lunedì 3 aprile in cui si deciderà il vincitore del Gf Vip 7. E il conduttore Alfonso Signorini ha in serbo non poche sorprese per il pubblico a casa e per i concorrenti ancora in gara.

I VIPPONI GIÀ IN FINALE

Stasera si scoprirà innanzitutto quanti saranno i finalisti del Grande Fratello Vip: finora il televoto ha garantito un posto a Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Un’altra delle grandi favorite alla vittoria finale, Antonella Fiordelisi, è stata eliminata a sorpresa dopo un discusso appello della madre. Attendono di conoscere il loro destino sei concorrenti: i finalisti dovrebbero essere cinque, ma c’è chi ipotizza che alla fine saranno sei. Una ipotesi che sarebbe suffragata dalle parole dello stesso Signorini, che nel corso di una delle ultime puntate del Gf Vip ha parlato esplicitamente di sei finalisti: lapsus o spoiler?

I CONCORRENTI IN NOMINATION

Di certo c’è che il televoto di stasera sancirà almeno un approdo in finale e una eliminazione: Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Luca Onestini, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi si sfidano in una serata drammatica da cui verrà fuori la rosa dei finalisti e l’addio al sogno a un passo dal traguardo.

CHI VA IN FINALE

Stando ai sondaggi del web, il posto per il quarto finalista se lo giocano in un testa a testa accesissimo Nikita e Tavassi: la prima ha il vantaggio di avere dalla sua i fan dei Donnalisi, il secondo spera di arrivare fino in fondo con l’amata Micol e ha ammesso con gli amici Spartani che andare in finale è il suo sogno. Difficile che Alberto, Onestini, Milena e Andrea possano recuperare un gap che appare molto ampio.

CHI ESCE AL GF VIP

Proprio Milena Miconi e Andrea Maestrelli sembrano invece gli indiziati principali all’uscita dalla casa più spiata d’Italia: l’ex calciatore è già stato eliminato una volta, ma ha trovato il biglietto di ritorno. Mentre l’ex star del Bagaglino, tra gli ultimi vipponi a essere entrati nel reality, non ha conquistato i cuori dei telespettatori. Ma sembra comunque avere qualche chance in più di Maestrelli.

DOPPIO TELEVOTO FLASH?

Cosa succederà, dunque, una volta stabilito il quarto finalista e il vippone eliminato al televoto? Se non ci fossero ulteriori uscite, in finale andrebbero in otto. Uno scenario abbastanza improbabile, seppur non del tutto da escludere: d’altronde, se questa è stata l’edizione più lunga di sempre (i primi vipponi sono entrati il 19 settembre), gli highlander potrebbero essere premiati con una finale più ricca. Al momento l’ipotesi più concreta è quella di un altro televoto per decretare il quinto e l’eventuale sesto finalista. O addirittura un doppio televoto flash, con i quattro concorrenti rimasti a contendersi gli ultimi due posti in finale in un testa a testa mozzafiato: due a gioire per l’arrivo in finale e due a dover dire addio ai sogni di gloria. Lo scopriremo stasera.