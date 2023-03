Conte lascia il Tottenham, da De Zerbi a Luis Enrique ecco chi potrebbe essere il successore

ROMA – C’erano un italiano, uno spagnolo, un austriaco, un tedesco. E pure un argentino, ma nessun inglese. È già partito il casting che porterà alla scelta al successore di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. L’ex allenatore di Juventus e Inter, infatti, non è più l’allenatore degli Spurs: un finale non inaspettato, la mancanza di risultati e un ambiente sempre più insofferente non lasciavano dubbi. Conte e il club hanno così deciso per la rescissione, annunciata in queste ultime ore, “di comune accordo” e fino a fine stagione la squadra sarà guidata dal suo vice Cristian Stellini che avrà come obiettivo quello non certo facile di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo i media inglesi la ricerca è ovviamente già partita e i nomi che si fanno sono diversi. Si va da un altro italiano, Roberto De Zerbi che secondo i giornali britannici “sta impressionando enormemente con il Brighton” all’argentino Mauricio Pochettino, che ha già guidato gli Spurs dal 2014 al 2019. E poi ancora il tedesco Julian Nagelsmann, fresco di un sorprendente licenziamento al Bayern Monaco; l’austriaco Oliver Glasner dell’Eintracht Francoforte, con cui ha vinto l’Europa League lo scorso anno; lo spagnolo Luis Enrique, che ha impressionato con il suo calcio spettacolo alla guida della Spagna, lasciata dopo l’eliminazione all’ultima Coppa del Mondo. A meno di sorprese, quindi, nessun inglese in corsa per una panchina prestigiosa in Premier.