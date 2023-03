Tg Sanità, edizione del 27 marzo 2023

SCHILLACI: PRIMA ESTATE MISURE FISCALI A FAVORE DEI SANITARI

Prima dell’estate “saranno formalizzate nuove misure a favore del personale sanitario”. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa ad una interrogazione a risposta immediata alla Camera. “Il mio impegno- ha proseguito- è anche per misure di natura finanziaria per incentivare l’interesse verso il Servizio sanitario nazionale e per l’incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive”. Schillaci ha anche annunciato “misure di premialità e di carriera” per il personale impiegato nei reparti più a rischio e per la “defiscalizzazioni del lavoro aggiuntivo e della indennità di specificità” della dirigenza medica sanitaria.

APNEE NOTTURNE. PRESENTATA PDL PER RICONOSCIMENTO MALATTIA CRONICA

Riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante; inserimento nei Livelli essenziale di assistenza; istituzione di un Registro nazionale. Sono alcuni dei punti contenuti nella proposta di legge C. 765 dal titolo ‘Disposizioni in materia di riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante’, che vede come prima firmataria l’onorevole Carolina Varchi, capogruppo di Fdi in Commissione Giustizia della Camera, presentata nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, a cui hanno preso parte anche il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il presidente dell’Associazione Apnoici Italiani, Luca Roberti.

CHIRURGIA CATARATTA. PUBBLICATE LINEE GUIDA SU SISTEMA NAZIONALE ISS

Identificare il miglior percorso preoperatorio, intraoperatorio e postoperatorio per il paziente over 18 che deve sottoporsi ad un intervento di cataratta. È l’obiettivo delle Linee guida sulla chirurgia della cataratta dell’adulto pubblicate sul portale del SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta delle prime linee guida in oftalmologia. Redatte dall’Associazione Italiana dei Medici Oculisti (AIMO), in collaborazione con un panel multidisciplinare e chirurghi esperti e l’avallo di SIAARTI, SIFOP e SISO, hanno tenuto in considerazione le raccomandazioni internazionali dell’American Academy of Ophthalmology. “Esprimiamo grande soddisfazione per questa pubblicazione”, hanno commentato la presidente di AIMO, Alessandra Balestrazzi, e il Referente del Rapporto con le istituzioni, Luca Menabuoni.

STREPTOCOCCO. PEDIATRA: NESSUN ALLARME, TAMPONE SOLO SE PRESCRITTO

“Non c’è assolutamente alcun allarme streptococco in Italia, i casi che si stanno verificando in queste settimane rientrano in un quadro che periodicamente noi pediatri ci troviamo a gestire”. Così la dottoressa Valentina Grimaldi, pediatra di famiglia, intervistata dalla Dire rassicura le famiglie sull’epidemia di streptococco di cui, ormai da giorni, si parla sui giornali e nelle chat di classe di genitori preoccupati che il proprio bambino possa andare incontro alla scarlattina o alle temute complicazioni dovute a questo batterio. L’esperta tiene quindi a sottolineare che “lo streptococco non va gestito come il Covid. Se il bambino è stato a contatto con una persona che si è ammalata o in classe si sono verificati dei casi, non ha senso correre a fare il tampone, un’analisi che va fatta solo su indicazione del proprio pediatra”.

TUMORI. IN SICILIA SOLO 4% POPOLAZIONE CON DIAGNOSI. AL VIA PROGETTO MEDICINA PRECISIONE

Creare proposte concrete per sensibilizzare la corretta implementazione della medicina di precisione in oncologia sul territorio nazionale. E’ l’obiettivo del progetto creato dal gruppo Apmp-Associazioni Pazienti, insieme per il diritto alla Medicina Personalizzata in oncologia, con il supporto di Roche e Deloitte. L’iniziativa prevede una serie di tavoli di confronto in sei regioni italiane ed è volta a favorire la connessione di stakeholder chiave, per fornire una fotografia della medicina di precisione nel nostro Paese. Prima tappa in Sicilia, dove secondo il Dipartimento per le Attività Sanitarie si stima che solo circa il 4% della popolazione abbia ricevuto una diagnosi di tumore.

DA TECNOLOGIA A OSPEDALI ‘GREEN’, A LISBONA CONGRESSO FARMACISTI OSPEDALIERI EUROPEI

Si è tenuto a Lisbona il 27esimo Congresso della Società Europea dei farmacisti ospedalieri. ‘Dalla progettazione del farmaco al successo del trattamento. Cosa conta davvero per i pazienti?’ è stato l’argomento al centro dell’evento, che ha visto oltre 4mila professionisti di farmacia ospedaliera provenienti da tutta Europa confrontarsi su quale sia oggi il vero “successo terapeutico” dal punto di vista del paziente. Tre i macro temi del Congresso: la voce del paziente, il contributo delle tecnologie e l’ospedale sostenibile dal punto di vista ambientale. A Lisbona presente anche una nutrita rappresentanza di farmacisti ospedalieri italiani SIFO, guidata dal vice-presidente Alessandro D’Arpino.