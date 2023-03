L’addio a Ivano Marescotti, martedì la camera ardente a Bagnacavallo

RAVENNA – Tutta la Romagna piange Ivano Marescotti. L’attore morto ieri sera a Ravenna che forse più di ogni altro ha incarnato la “romagnolità“. La camera ardente, fa sapere il Comune di Bagnacavallo dove Marescotti è nato 77 anni fa, o meglio nella frazione di Villanova come ricorda un suo celebre monologo, verrà allestita nella sala Oriani dell’ex convento di San Francesco domani martedì 28 marzo dalle 14 alle 18 e mercoledì 29 dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Le offerte raccolte saranno devolute allo Ior e alle 16.30 di mercoledì il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Cinque film famosi (più uno) in cui ha recitato Ivano Marescotti, morto ieri a 77 anni

Al cordoglio per l’attore, da sempre molto vicino alla galassia della cooperazione, si unisce oggi Legacoop Romagna: “Marescotti riuscì a realizzare il suo sogno di diventare attore di fama internazionale, lavorando con tantissimi attori e registi di qualità, sia italiani che stranieri”, ricordano il presidente Paolo Lucchi e il suo predecessore Mario Mazzotti. Ha vissuto, aggiungono, la cooperazione “direttamente in famiglia e attraverso i molti lavori culturali che portò avanti per valorizzare il ruolo e il valore del lavoro cooperativo, in particolar modo quello bracciantile”. Ma soprattutto era un “grande divulgatore e propugnatore della lingua romagnola, grazie in particolare al felice connubio poesia e teatro che seppe ideare con un altro eccelso romagnolo: Raffaello Baldini”. Insomma, concludono Lucchi e Mazzotti, con lui scompare “un intellettuale a volte scomodo, un autentico romagnolo di quella Villanova di Bagnacavallo che con lui diventò davvero il cuore della Romagna, un uomo che seppe innovare linguaggi e percorsi artistici coinvolgendo sempre i giovani e il territorio”.

Anche Imola lo piange, era “molto legato alla nostra città, con la quale ha collaborato molte volte”, sottolinea il segretario della Lega, e consigliere comunale, della città romagnola ma in provincia di Bologna, Riccardo Sangiorgi. Il Carroccio propone allora all’assessorato alla Cultura di “dedicare uno spazio pubblico cittadino a uno dei volti più amati del cinema e del teatro romagnolo, e non solo”. In particolare il ridotto del teatro comunale Ebe Stignani: “Si potrebbe pensare di dedicare questa sala a Marescotti, sarebbe un gesto di riconoscenza importante ed apprezzato dalla cittadinanza”, conclude Sangiorgi.