Mastercourse Anorc per responsabili della conservazione, è tempo di fare pratica

ROMA – E adesso… ‘Training’. Da aprile il nuovo segmento ‘pratico’ del Mastercourse Executive di Anorc, il percorso d’eccellenza dedicato alla formazione dei Responsabili della conservazione di oggetti digitali, una figura sempre più richiesta nel mercato del lavoro per le sue competenze interdisciplinari e per la sua estrema attualità.

Questo secondo livello, che segue il ‘Lecture’ (il primo passo pensato per fornire le conoscenze di base a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dei contenuti digitali e già disponibile da gennaio) è invece dedicato agli esperti e ai professionisti della materia, sia in ambito pubblico che privato, che hanno voglia di approfondire e aggiornarsi su alcune tematiche specifiche.

Il ‘Training’ si compone di 4 classroom, pensate come dei veri e propri gruppi di lavoro verticalizzati su: le Linee Guida di AgID, le criticità contrattuali legate al trasferimento di dati personali in Paesi extra Ue, la gestione degli archivi in ambito sanitario e le prossime novità del regolamento eIDAS.

Il percorso verrà trasmesso esclusivamente in streaming in 4 date: 5, 12, 19 e 27 aprile (che corrispondono alle 4 classroom) e ogni incontro verrà coordinato rispettivamente dall’avvocato Luigi Foglia, consulente senior, esperto in Diritto dell’informatica e Archivi digitali, dall’avvocato Andrea Lisi, direttore scientifico del Mastercourse, esperto in Diritto applicato all’informatica e Protezione dei dati, dall’avvocato Sarah Ungaro, consulente senior, esperto in Diritto dell’informatica e Protezione dei dati, e dall’ingegner Giovanni Manca, esperto di Trasformazione digitale e presidente di Anorc. Il ‘Training’ si caratterizza per il suo approccio pratico e per il confronto diretto con i docenti.

“Una formazione professionale efficace non può non prevedere un momento di confronto con i professionisti che già applicano con successo le regole sulla formazione, gestione e conservazione di informazioni, dati e documenti digitali – ha detto l’avvocato Luigi Foglia che inaugurerà il percorso – Per gli addetti ai lavori è molto importante imparare a declinare le regole comuni nei vari contesti, siano essi pubblici o privati, per i quali obiettivi e finalità del documento informatico possono essere spesso differenti. Per questi motivi, durante i quattro appuntamenti del ‘Training’, avremo la preziosa opportunità di dialogare con professionisti ed esperti che quotidianamente sono chiamati ad interpretare ed applicare le regole sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici alla propria realtà lavorativa. L’approccio pratico sarà il vero plus di questo percorso“.

Percorso che poi si completerà con il ‘Meddle‘, due giorni di full immersion in un campus esclusivo a Milano il 17 e 18 maggio, evento a numero chiuso che offrirà ai partecipanti una nuova esperienza diretta con case study, workshop e business game, e la possibilità di networking sempre con i migliori professionisti del settore.

La brochure con il programma completo del ‘Training’, modalità di iscrizione e promozioni attive al link https://anorc.eu/wp-content/uploads/2022/11/Mastercourse-TRAINING.pdf. Il Mastercourse ha ricevuto il patrocinio di Agenzia per l’Italia digitale (AgID), Agi, Aipsi, Andip, Aisis, Clusit, IbiMI, Iip, Procedamus, Sit, S.G.I., Themis, Trust&Wealth Management Journal.

La pagina dedicata all’intero percorso è raggiungibile all’indirizzo: https://anorc.eu/anorc-edu/.