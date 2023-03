VIDEO | A Piazza del Popolo è festa per il centenario dell’Aeronautica militare

ROMA – Un grande videogioco e l’emozione di salire sui giganti del volo dell’Aeronautica militare. C’è un clima di festa a Piazza del Popolo dove l’Air Experience Village sarò aperto fino al 29 marzo per il Centenario della Forza Armata che ricorre domani.





Tanti gli appassionati, e altrettanti i curiosi che pur, magari, sapendo poco del volo si sono lasciati trasportare. Lunghe file sotto un assaggio di estate, domenica, per salire sull’Eurofighter, sull’elicottero, o sul famosissimo MB-339 delle Frecce Tricolori. Non solo bambini e giovanissimi, anche i più grandi non si sono persi l’occasione di mettersi alla cloche di comando e parlare a tu per tu con i piloti.

Sulla piazza info point per saperne di più sui 100 anni di storia della Forza Azzurra, ma anche cappellini, e bandierine che sotto il palco, nel momento dell’esibizione della Banda, hanno iniziato a sventolare più forte.



Ci sono due ragazze arrivate a piazza del Popolo per una passeggiata, c’è il turista sorpreso, o la signora, anche lei intervistata dalla Dire, che ha ricordato tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la Nazione: “Figli di mamma che sono nell’aria o nella terra”.

E nelle ore più calde, quando la piazza è ancora gremita, il personale dell’Aeronautica ha invitato i bambini a proteggersi proprio sotto le ali degli aerei. E la festa continua “tra la gente”, “dove vogliamo stare” come ha detto qualche giorno fa proprio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale Luca Goretti.