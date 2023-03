VIDEO | Cinque film famosi (più uno) in cui ha recitato Ivano Marescotti, morto ieri a 77 anni

ROMA – Con la morte di Ivano Marescotti, avvenuta ieri all’ospedale di Ravenna dopo una lunga malattia, il mondo dello spettacolo italiano perde un grande capitale. L’attore e regista romagnolo, scomparso all’età di 77 anni, è stato un volto notissimo per gli appassionati di cinema, teatro e serie tv negli ultimi 40 anni. Ecco cinque film famosi, più una chicca, in cui il pubblico ha amato l’interpretazione di Marescotti.

JOHNNY STECCHINO (1991)

Nell’iconico film diretto e interpretato da Roberto Benigni, Marescotti interpreta lo zelante dottor Randazzo dell’assicurazione, che deve relazionare sull’incidente in camion simulato da Dante Ceccarini. “Nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Quando riesco a beccarne qualcuno non le nascondo il piacere che provo nel rovinarlo. È truffa ai danni dello Stato, un reato molto grave. Si va nel penale”, spiega Randazzo. E Dante si difende così: “Sulla testa non ci capisce niente nessuno, dottore. Mi dovreste dare di più, non posso fare più niente. Posso fare solo lo zabaione”. Ma alla fine viene smascherato dal dottore.

IL PORTABORSE (1991)

Il film diretto da Daniele Luchetti con protagonisti Silvio Orlando e Nanni Moretti tratta il tema della corruzione nella politica italiana tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta e uscì nelle sale pochi mesi prima dell’inchiesta Mani Pulite che fece esplodere il caso Tangentopoli. Marescotti interpreta il segretario provinciale del partito.

JACK FRUSCIANTE È USCITO DAL GRUPPO (1996)

Tratto dall’omonimo romanzo cult di Enrico Brizzi, il film segue le vicende adolescenziali di Alex (Stefano Accorsi) e Adelaide (Violante Placido). Marescotti è il padre di Alex, una figura che viene vista come soffocante dal giovane, che prova a metterne in discussione l’autorità.

CADO DALLE NUBI (2009)

Nel film diretto da Gennaro Nunziante che ha segnato il debutto sul grande schermo di Checco Zalone, Marescotti interpreta Mauro Mantegazza, esponente locale del ‘Partito del Nord’ (parodia della Lega). Quando il protagonista, pugliese doc, si presenta a casa sua per conquistare la figlia Marika, porta tutti i prodotti tipici della sua regione: dalla burrata alle orecchiette, che il disgustato personaggio di Marescotti decide di buttare nell’immondizia. “È un arretrato, un sempliciotto”, dice alla moglie. E quando Zalone scambia la statua di Alberto da Giussano per un Power ranger, ha quasi un mancamento. “Era meglio quando frequentava i no global”, dice Mantegazza della figlia Marika.

A CASA TUTTI BENE (2018)

Nel film corale diretto da Gabriele Muccino, la numerosa famiglia invitata su un’isola in occasione delle nozze d’oro di Pietro (Marescotti) e Alba (Stefania Sandrelli) rimane bloccata ed esplodono tutte le tensioni irrisolte da anni di non detti. “Io sono cresciuto orfano, a me una famiglia mi sta sul cazzo!”, è la celebre battuta del personaggio interpretato da Marescotti.

HANNIBAL (1997)

Forse non tutti lo ricordano, ma nel kolossal diretto da Ridley Scott, nel cast stellare composto, tra gli altri, da Anthony Hopkins, Julian Moore, Gary Oldman, Ray Liotta e Giancarlo Giannini, c’è anche Ivano Marescotti. Il suo ruolo è quello di Carlo Deogracias, dipendente di Mason Verger, l’inquietante personaggio interpretato da Gary Oldman: Carlo è l’uomo che si occupa di addestrare i maiali di Mason ad attaccare e mangiare le persone.