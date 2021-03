VIDEO | Vaccino, Falcomatà: “Governo centralizzi distribuzione dei territori”

REGGIO CALABRIA – “Spesso vediamo nelle classifiche dei giornali la Calabria fanalino di coda nel piano vaccini. Questo è problema sicuramente di carattere organizzativo che va risolto, ma anche dato dal fatto che le dosi di vaccino non arrivano”. Così alla Dire il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “Chiediamo quindi come sindaci e principali responsabili della salute dei nostri cittadini nei nostri territori – ha aggiunto – che il governo centralizzi la distribuzione dei vaccini sui territori”. “Noi possiamo mettere a disposizione tutte le strutture possibili, personale medico, ma serve la materia prima. Il governo deve guidare questo percorso – ha concluso – in maniera tale da non avere discriminazioni sui territori”.