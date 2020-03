Coronavirus, sondaggio Dire-Tecnè: un italiano su due ha paura di perdere il lavoro

ROMA – E’ un’Italia molto preoccupata dal lavoro quella che emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’. Interviste effettuate il 26 e 27 marzo dicono che in tanti hanno paura per l’occupazione, travolta dall’emergenza coronavirus.

Il 62% degli intervistati e’ convinto che la conseguenza della pandemia sara’ un aumento dei disoccupati. Il 32% dice che non ci saranno conseguenze significative. 6 su 100 non sanno.



Alla domanda se si ha paura di perdere il proprio lavoro, un intervistato su due risponde di si’. La percentuale sale al 57% tra gli occupati del settore privato. A rispondere no e’ il 44%. Non sa per il 6%.