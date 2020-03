Netflix, da ‘La Casa Di Carta 4’ a ‘Community’ tutti i titoli di aprile

ROMA – Con l’isolamento forzato per l’emergenza Coronavirus le piattaforme streaming sono diventate un punto di riferimento per tanti italiani, che hanno sfruttato il tempo a disposizione per recuperare le serie tv che non avevano il tempo di vedere prima del lockdown. Tra queste spicca Netflix, da sempre tra le preferite nel Bel Paese.

NETFLIX, LE SERIE TV DI APRILE

Ad aprile tanti i titoli ghiotti che arricchiranno il catalogo della piattaforma. Si parte con tutte le sei stagioni di ‘Community’, disponibili dal primo giorno del mese. La serie comedy di successo ha come protagonisti un gruppo di studenti di un college in Colorado.

Il tre di aprile arriva il titolo che in tanti aspettavano: ‘La Casa di Carta 4’. Il quarto capitolo della serie tv spagnola, con protagonista la banda di ladri piu’ popolare degli ultimi anni, inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

Il 15 aprile fa il suo esordio “Outer Banks”, protagonisti un gruppo di ragazzi che vivono nelle isole al largo del North Carolina, le Outer Banks appunto. Un blackout causato da un uragano dara’ il via a una serie di crimini e le conseguenti vicissitudini che vedranno protagonisti i teenager.

Dal 24 aprile disponibile la seconda stagione di ‘After Life‘, dramedy con protagonista il giornalista Tony (Ricky Gervais) che, sconvolto dalla morte della moglie, decide di cambiare completamente atteggiamento nei confronti di chi lo circonda.

Infine la serie originale italiana ‘Summertime‘, ispirata al romanzo ‘Tre metri sopra al cielo‘ di Federico Moccia, che sarà disponibile dal 29 aprile 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. ‘ Summertime’ è una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Un’attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.