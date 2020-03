Tg Psicologia, edizione del 27 marzo 2020

CORONAVIRUS E MUTAMENTI SOCIALI, CNR LANCIA SONDAGGIO

‘Mutamenti sociali in Atto-Covid19’, è questo il nome dell’indagine del Cnr che mette insieme psicologi e sociologi per lo studio di atteggiamenti e comportamenti della popolazione in relazione al ‘distanziamento sociale’ imposto dall’emergenza. Dalle informazioni socio-anagrafiche, fino all’interazione e la devianza nel distanziamento e nell’avvicinamento sociale, passando per opinioni, fiducia, emozioni e disagio. Eccoli gli ambiti indagati dal questionario del Cnr, che nelle prime 24 ore ha raggiunto 3.500 risposte. Ne parla Antonio Tintori, ricercatore Cnr e responsabile dell’indagine.

A ‘IDO CON VOI’ OLTRE 800 DOMANDE, ISTITUTO IN TASK FORCE MIUR

“Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha realizzato una task force di aiuto e sostegno a docenti, genitori e studenti, coordinata dal direttore generale Giovanna Boda, con i referenti del Miur e delle regioni che dialogano e collaborano con la Protezione civile. All’interno di questa grande azione abbiamo proposto e attivato come IdO, occupandoci di traumi e di età evolutiva, due sportelli di aiuto”. A dirlo è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell’Istituto di Ortofonologia, che con lo sportello ‘IdO con voi’, ha già seguito più di 800 casi. Il progetto è realizzato con il supporto della Sip ed è attivo 7 giorni su 7.

I DISTURBI SONNO INCIDONO SUL RENDIMENTO SCOLASTICO

“I disturbi del sonno in età pediatrica possono essere neurologici o respiratori e vanno dall’ipertrofia adenotonsillare alla sindrome delle apnee ostruttive. Nella maggior parte dei casi incidono sul rendimento scolastico”. A raccontarlo alla Dire è Renato Cutrera, responsabile di Broncopneumologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, che analizza alcuni fattori di rischio.

ARRIVA ‘GIFTED’, IL MANUALE INTEGRATO PER L’UNIVERSO DEI PLUSDOTATI

Una visione integrata di tutti gli aspetti della plusdotazione, dall’analisi dei denominatori comuni fino ai quadri individuali di ogni minore con potenziale cognitivo superiore alla media. Nelle librerie e sul web sbarca ‘Gifted’, il nuovo manuale pubblicato da Magi Edizioni, con cui la casa editrice dà il via ad un’iniziativa di solidarietà legata all’emergenza Coronavirus, scontando il testo del 50%. Presenta il volume Laura Sartori, psicoterapeuta IdO che ha curato la stesura del testo insieme a Maria Cinque, docente Lumsa.

AUTISMO, PSICHIATRA: “SPESSO SONO I PADRI I PRIMI A COGLIERE I SEGNALI”

“Spesso sono i padri ad accorgersi che qualcosa non va nel figlio e in maniera dolorosa, ma anche molto coraggiosa, portano avanti questa percezione, che li porterà alla diagnosi”. A dirlo è Carlo Valitutti, psichiatra dell’IdO, che in occasione dell’avvicinarsi della giornata mondiale sull’Autismo, il 2 aprile, riflette sul ruolo dei padri di figli autistici. Da oltre 10 anni è attivo il gruppo terapeutico per padri organizzato da IdO, che presto presenterà delle novità.