VIDEO | Viaggio nella Mediopadana, dove non c’è un’anima

REGGIO EMILIA – Una cattedrale nel deserto te la immagini così. Con il suo design ad “onde” in acciaio bianco e il tetto in vetro, la stazione Mediopadana di Reggio Emilia sembra il manufatto alieno di un romanzo futuristico. E fa un certo effetto se, dove di solito si sgomita anche per parcheggiare l’auto, l’unica anima presente (letteralmente) sei tu. Il gioellino emiliano dell’alta velocità inaugurato nel 2013, firmato dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava in abbinamento ai ponti “a vela” che sovrastano l’autostrada del Sole fa qualcosa di più del classico ‘certo effetto’ a visitarlo oggi, in un giorno che prima del coronavirus sarebbe stato pulsante di vita e confusione.

Nel 2018 si sono registrati 1,5 milioni di passeggeri e da allora i numeri non hanno mai smesso di crescere, con tutte le conseguenze del caso. All’arrivo, oggi, colpiscono subito le auto nel parcheggio. Materia scottante perché nella spianata di terra davanti alla stazione, che quando piove diventa un acquitrino, si sostava prima senza regole, dove e come si poteva. Il Comune ha preso di petto la questione con un piano di razionalizzazione degli stalli, ma i lavori sono fermi e ci sono solo le reti da cantiere. Per riportare ordine nella “sosta selvaggia”, resa più complessa dai lavori, c’è anche un accordo con le fiere, poco distanti, che hanno messo a disposizione parte dei loro posteggi. La navetta comunale da poco entrata in funzione sul tragitto fiere-mediopadana è diventata antieconomica, quindi sospesa. Non te lo aspetti ma comunque un certo numero di auto c’è, segno di vita sui treni dell’alta velocità. Ma è un velo illusorio che cade entrando in stazione.

