L’autocertificazione cambia di nuovo? Su Twitter esplode #cineautocertificazione

ROMA – Cambia di nuovo l’autocertificazione da portare con se quando si esce di casa. e sul web gli utenti non perdono occasione per fare ironia. “Noi non lo facciamo perché non sappiamo che cosa fare – ha chiarito ieri il Capo della Polizia Franco Gabrielli -, lo facciamo perché cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, arriva nuova autocertificazione

FOTO | VIDEO | Coronavirus, Giuseppe Conte nuovo sex symbol: sul web impazzano i meme

FOTO | VIDEO | I social incoronano De Luca ‘Imperatore dell’Universo’

Ma agli italiani, costretti a ristampare nuovamente il modulo da presentare alle forze dell’ordine, poco importa e sul web impazzano le battute sull’ennesima disposizione voluta dal Governo in questi giorni di quarantena da Coronavirus. E cosi’ l’hashtag #cineautoterficazione diventa tendenza, in un gioco on line in cui gli utenti si divertono a modificare i nomi di celebri pellicole cosi’ che parlino del tema al centro del dibattito. “Non ci resta che auticertificare. Chi siete, ?…dove andate? Si ma chi siete?… un foglino!#cineautocertificazione”, scrive un utente citando la celebre commedia di Roberto Benigni e a Massimo Troisi. E ancora “7 autocertificazioni in 7 giorni”, “Stampo quando voglio”, “Per un pugno di fogli”, “I fantastici A4” e “Maledetto il giorno che t”ho compilato”.