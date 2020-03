ROMA – Serie tv, talent show e film animeranno la prima serata in tv di questo venerdì. Per i fan di Sex and the city, su Rai Movie in onda il primo lungometraggio tratto dalla serie tv con protagonista Sara Jessica Parker (21.10).

Rai 1

Speciale Tg1 | 21.25

L’emergenza coronavirus: quando, e come, ne usciremo? Il perdurare della crisi sanitaria, alla quale si accompagna lo spettro della paralisi economica, con le ripercussioni sulle fasce più deboli della nostra popolazione ma anche sul nostro sistema politico e l’impatto che tutto questo avrà anche nei rapporti con l’Unione Europea.