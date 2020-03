Coronavirus, in Calabria sequestrati 900 kit diagnostici in vendita on line

REGGIO CALABRIA – 900 kit per la diagnosi del covid-19 privi di validazione e di certificazione da parte delle autorita’ sanitarie sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Gioia Tauro (Reggio Calabria) in un centro di analisi biochimiche della Piana. L’operazione è scattata nel corso di un piano straordinario di controlli per individuare casi di frodi commerciali e rialzo dei prezzi di dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica. In questo caso i kit diagnostici erano posti in vendita su un sito dedicato.

Nel corso del controllo è stato accertato che alcuni utenti avevano già effettuato il bonifico per l’acquisto on line dei prodotti, non ancora consegnati grazie all’intervento della guardia di finanza. Oltre al sequestro dei dispositivi medici, al titolare del laboratorio è stata contestata la violazione di una specifica direttiva CE, punita con la sanzione amministrativa da 21.400 euro a 128.400 euro.