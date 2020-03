“Ho il Covid”, dice appena salito in aereo. Ma era uno scherzo. È stato arrestato

TOKYO – Uno scherzo di cattivo gusto andato a finire male. La polizia della città di Chiba ha arrestato l’uomo che ieri ha causato il ritardo nel decollo di un aereo per aver mentito dichiarando di avere il coronavirus. L’uomo, sessantanovenne, aveva dichiarato di avere il virus allo staff della cabina dell’aereo della linea Jetstar Japan, poco prima del decollo dall’aeroporto di Narita (Tokyo) verso Matsuyama.

Secondo la polizia, 114 passeggeri e i membri dell’equipaggio erano all’interno dell’aereo, che è stato ritardato di quasi due ore per far scendere l’uomo. Quando è stato prelevato gli è stata misurata la temperatura corporea, e sembrava non avesse febbre. Subito dopo l’uomo ha confessato alle autorità: “Non andrò in ospedale perché in realtà non ho il coronavirus”. Non sono chiare ancora le motivazioni che hanno spinto l’uomo alla falsa dichiarazione, ma e` stato registrato un notevole panico tra i passeggeri.

