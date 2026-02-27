sabato 28 Febbraio 2026

VIDEO | Sanremo choc (ma non troppo): sul palco bacio saffico tra Levante e Gaia visto da lontano…

Le artiste hanno concluso la loro esibizione baciandosi sulla bocca, ma la regia ha allargato l'inquadratura: caso o censura?

Data pubblicazione: 27-2-2026 ore 22:24Ultimo aggiornamento: 27-2-2026 ore 22:24

ROMA – Mentre la serata delle esibizioni dei duetti e delle cover è in corso, già i social impazzano video e polemiche su quanto (non) visto poco prima sul palco dell’Ariston. Levante e Gaia stavano infatti concludendo la loro esibizione della cover “I Maschi” di Gianna Nannini: i loro volti si sono avvicinati in ‘zona rossa’, ma la telecamera si è improvvisamente allontanata.
Insomma, i telespettatori da casa hanno visto ben poco del bacio sulle labbra tra le cantanti. E allora, dopo la polemica sul non rispetto delle quote rosa tra i partecipanti alla gara canora, si affilano già le unghie per il polverone successivo: il bacio saffico censurato da Rai 1.  

Leggi anche

Sanremo, il bacio saffico censurato, Morandi che sorpresa! Poi Cristina D’Avena rock: i momenti clou della serata delle cover

di Redazione

Da Palermo a Roma con un volo “family dog”: primo test per il cirneco Ross e il setter Evan

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»