venerdì 27 Febbraio 2026

A Verona trapiantato un cuore su una bimba di 11 mesi: “È come rinata”

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si congratula con l'equipe medica: "Un risultato straordinario"

Data pubblicazione: 27-2-2026 ore 19:25Ultimo aggiornamento: 27-2-2026 ore 19:42

VENEZIA – A Verona è stato trapiantato il cuore su una bimba di 11 mesi. Per lei, che ha meno di un anno di vita, “è come se fosse nata un’altra volta grazie alle capacità cliniche, tecnologiche e organizzative dell’equipe dell’Azienda ospedaliero universitaria integrata di Verona che le ha trapiantato il cuore. Mi complimento con tutti i sanitari che hanno contribuito a raggiungere un risultato straordinario, per le difficoltà tecniche dell’intervento e per la giovanissima età della bimba trapiantata”, dice il presidente del Veneto, Alberto Stefani.
“Da Verona- aggiunge- arriva una ulteriore conferma del livello di eccellenza raggiunto dall’intero sistema trapiantistico veneto. Auguro alla bimba- conclude Stefani in una nota stampa- un futuro di salute e serenità ed esprimo a tutti i sanitari impegnati in questo eccezionale trapianto tutta la gratitudine che meritano”.

