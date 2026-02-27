venerdì 27 Febbraio 2026

Il tram a tutta velocità, si piega e poi l’impatto devastante: in un video social l’esatto momento dello schianto

La telecamera di un automobilista è riuscita a cogliere la tragedia avvenuta in zona porta Venezia a Milano, in cui hanno perso la vita due persone e una quarantina sono rimaste ferite

Data pubblicazione: 27-2-2026 ore 18:31Ultimo aggiornamento: 27-2-2026 ore 18:33

MILANO – A poche ore dall‘incidente a Milano del tram deragliato in zona Porta Venezia, sui social hanno iniziato a circolare i video che hanno ripreso il tragico momento. Nello schianto, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, hanno perso la vita due persone e una quarantina sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Ecco le immagini riprese da un automobilista in cui è chiaramente visibile come il tram sia giunto a forte velocità prima di perdere il controllo, piegarsi e finire la corsa violentemente contro un palazzo.

