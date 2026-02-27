Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 27 febbraio 2026

IA, MELONI: SFIDA EPOCALE, SERVONO REGOLE ETICHE

L’intelligenza artificiale è una “sfida epocale” che va governata con “regole etiche”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che indica “una via italiana all’intelligenza artificiale”. L’occasione è un momento di riflessione sulle ripercussioni sul lavoro, promosso dal Ministero del Lavoro. Per la ministra Marina Calderone bisogna fare “attenzione ai contraccolpi negativi, ma la risorsa umana resta fondamentale”. Per la premier “la nostra nazione ha la visione per giocare un ruolo di primo piano” ed evitare il rischio che “sempre più lavoratori diventino inutili”.

LEGGE ELETTORALE, IL CENTRODESTRA TORNA AL PROPORZIONALE

Si chiama ‘Stabilicum’, la nuova proposta di legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento. Addio ai collegi uninominali: si torna al proporzionale, ma senza preferenze e col nome del premier fuori dalla scheda. Il cuore della riforma è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 40%, con ballottaggio se nessuno raggiunge la soglia. Un bottino di 70 deputati e 35 senatori per assicurare governabilità a chi vince le elezioni. La riforma, secondo il centrodestra, garantisce “rappresentanza e stabilità”. Di tutt’altro parere le opposizioni, che parlano di “legge truffa”. La segretaria del Pd Elly Schlein teme una “distorsione democratica” che pesi anche sull’elezione del Quirinale. Ora il testo attende il primo esame dell’Aula alla Camera.

ALMASRI, CHIUSE LE INDAGINI SU BARTOLOZZI: NORDIO CONFERMA FIDUCIA

La Procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministro della Giustizia. L’accusa è di aver fornito informazioni false a un magistrato durante l’inchiesta sul rimpatrio del generale libico Osama Almasri. “Sono assolutamente serena”, commenta Bartolozzi, “continuerò a lavorare con senso di responsabilità”. Il guardasigilli Carlo Nordio ha confermato “massima e incondizionata fiducia” nella collaboratrice. Polemiche dalla maggioranza: Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, parla di “tempistica inquietante” da parte della magistratura, con “la notifica arrivata nel pieno della campagna referendaria e a pochi giorni dal voto in Aula sul conflitto di attribuzioni relativo proprio alla vicenda Almasri”.

SANREMO, NELLA TERZA SERATA IL MIGLIOR SHARE DAL 1990 A OGGI

Segnali di rinascita a Sanremo. La terza serata del Festival, con Ubaldo Pantani mattatore e la modella Irina Shayk accanto a Carlo Conti, è stata vista da 9,5 milioni di spettatori con uno share del 60,6%. Un dato in crescita rispetto alle prime due serate, ma soprattutto rispetto alla stessa serata del 2025, seppur con mezzo milione in meno di spettatori. L’anno scorso la terza serata – con i Duran Duran – aveva messo davanti alla tv 10 milioni 700mila spettatori con il 59,8% di share. Il dato di ieri sera rappresenta il miglior dato dal 1990 a oggi. Ora l’attesa è tutta per i duetti di stasera, con il Festival che punta dritto verso la finalissima di domani.