Tg Commissioni, l’edizione di venerdì 27 febbraio 2026

PARERE NEGATIVO IN COMMISSIONE BILANCIO, SALTA IL CONGEDO PARITARIO

La Camera ha bocciato la proposta di legge sul congedo paritario. Il provvedimento, che equiparava a 5 mesi obbligatori e retribuiti al 100% i congedi per madri e padri, ha incassato il parere negativo della commissione Bilancio dopo i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. Secondo i tecnici dell’organo che fa capo al Mef, infatti, le coperture finanziarie previste non sono adeguate. In particolare, vengono giudicate “incerte e insufficienti” perché basate su risparmi futuri legati alla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. La cifra stimata di spese aggiuntive per sostenere la norma è pari a 3,7 miliardi. La proposta di legge aveva come prima firmataria la segretaria del Pd Elly Schlein e il sostegno di tutta l’opposizione.

MORTE DI DAVID ROSSI, C’È L’IPOTESI DELL’AGGRESSIONE FINITA IN TRAGEDIA

Un’aggressione finita in tragedia. È questa l’ipotesi emersa nella Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi. Sul volto dell’ex capo comunicazione di banca Mps, deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena, ci sarebbero impresse le prove di una lotta. Così ha detto alla commissione il medico legale Robbi Manghi, parlando di un’aggressione portata avanti da terzi contro la barra metallica di sicurezza dell’infisso e uno dei due fili antivolatili presenti sulla finestra dell’ufficio. L’azione sarebbe stata compiuta da persone esperte di arti marziali, ha spiegato insieme all’altro consulente, il tenente del Ris Adolfo Gregori. Rossi sarebbe stato costretto con il braccio dietro la schiena e questo, e non la caduta, avrebbe provocato la frattura al capitello del gomito.

ANAC: IL COSTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE È SALITO DA 483 A 522 MLD

Il costo delle infrastrutture strategiche “è salito da 483 miliardi del 2024 a 522 del 2025 (+8%) e “il grosso di questo aumento è dovuto a due fattori: l’avanzamento dei lavori e dall’altro dalla variazione prezzi che incidono sul quadro delle opere pubbliche”. I numeri si trovano nel Rapporto annuale sullo ‘Stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie‘, messo a punto dall’Anac con l’istituto di ricerca Cresme e presentato alla Commissione Ambiente della Camera.

Nel dettaglio, su questi 522 miliardi per le opere strategiche, 75, pari al 13%, sono lavori ultimati, mentre 174, ovvero il 35%, riguardano i lavori in corso.

Il rapporto mette in evidenza, inoltre, che tra il 2021 e il 2025 sono stati aggiudicati quasi 300 miliardi di euro di lavori per le opere pubbliche: il 24% sono infrastrutture strategiche, il 23% localizzate al centro nord e il 40% al Sud e nelle isole.

CIA, IL GIRO DI AFFARI DELLE AGROMAFIE STIMATO IN 25 MILIARDI, “IL SETTORE OLIO VULNERABILE“

“Il giro d’affari delle agromafie è stimato in 25 miliardi di euro, una cifra raddoppiata in più di un decennio”. Un dato che dimostra “una capacità importante di infiltrazione e un adattamento anche in parte sottovalutato”. Lo ha detto Anna Rufolo, coordinatrice settore economico di Cia-Agricoltori italiani, ascoltata dalla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. “Il settore dell’olio d’oliva si conferma come uno dei più vulnerabili”, ha aggiunto Rufolo, che ha spiegato come “la criticità principale risiede nella facilità con cui è possibile alterare le caratteristiche organolettiche anche di olii di bassa qualità per farli apparire come extravergine”.