Neomamma colpita da aneurisma a 36 anni: i suoi amici fanno un podcast e una raccolta fondi per aiutarla

FIRENZE – Ci sono podcast che affrontano questioni politiche o geopolitiche; quelli che si concentrano su libri, cinema, sport, sociale, attualità. E poi c’è un podcast più intimo, privato. Ma potente, perché pensato e realizzato quasi sei mesi fa per riportare indietro un’amica, per strapparla dal coma. “Ciao Nicla, oggi è venerdì 27 febbraio e questo è il tuo podcast: Ricordi”, e parte ‘Brasil pandeiro’ dei Novos Baianos. Una canzone cara a Nicla, 36 anni, di Chiusi della Verna (Arezzo), fiorentina di adozione dove fa la tecnica di radiologia al Meyer. Il 18 agosto diventa mamma per la seconda volta. Ma il 24, appena sei giorni dopo, inciampa su un destino drammatico: un aneurisma cerebrale si rompe mentre è in camera ad allattare il suo piccolo, Arturo. Scatta l’emergenza, l’elisoccorso la trasporta all’ospedale di Careggi. Da lì gli interventi, la terapia intensiva e dopo mesi di coma, oggi si trova in uno stato di coscienza minima fluttuante. Tutto travolto: la famiglia, il compagno Cesare (che ha ridotto il lavoro da tempo pieno a part-time) e i figli, con Arturo, Ernesto di tre anni; i genitori che dalla Verna si sono trasferiti a Firenze per fare i nonni a tempo pieno e andare ogni giorno in ospedale; gli amici di sempre. E proprio gli amici pensano a un podcast per riannodare il filo di memoria e le parole che Nicla ha perduto.

UN PERCORSO LUNGO E DIFFICILE

Dopo mesi di coma, oggi Nicla si trova in uno stato di coscienza minima fluttuante. Non si muove, ma reagisce. E dà piccoli segnali anche grazie a questo podcast, alle voci di chi le ricorda un viaggio, una festa di compleanno, una gaffe fatta ai tempi della scuola. Accanto a Nicla, c’è una ‘famiglia allargata’ che non si arrende. E c’è un team medico-sanitario che prima le ha salvato la vita, nel reparto di rianimazione di Careggi, e ora sta facendo di tutto, prima nel reparto di neurochirurgia e ora all’istituto Don Gnocchi, per restituirle una vita il più normale possibile. Il percorso di recupero di Nicla, spiegano gli amici, “sarà lungo e complesso. E serviranno riabilitazione specialistica, assistenza continua, ausili tecnologici e, con ogni probabilità, un adattamento dell’abitazione alle nuove esigenze cliniche”. Per questo hanno attivato una raccolta fondi su GoFundMe, con l’obiettivo di sostenere concretamente la famiglia.

RACCOLTE 60.000 FIRME IN POCHI GIORNI

Una richiesta di aiuto che, in pochi giorni, ha già raccolto quasi 60.000 euro, “segno di una comunità che si è stretta attorno a Nicla e ai suoi cari”, aggiungono. “I fondi saranno interamente destinati alle cure riabilitative integrative rispetto a quelle pubbliche, al supporto nella gestione dei due bambini durante questa emergenza e alla ricerca di una soluzione abitativa adeguata alle condizioni cliniche” di Nicla. “Chi vi scrive è la sua casa da sempre”, spiegano gli amici presentando la campagna. “Il recupero da un danno neurologico così grave può richiedere anni e comporta costi altissimi. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. L’appello è semplice: donate, se possibile. Oppure condividete la raccolta, perché ogni passaparola può raggiungere qualcuno disposto ad aiutare. È un modo per accompagnare Nicla in questo cammino difficile, perché possa continuare a sentire quelle voci che la chiamano per nome e, un giorno, tornare ad abbracciare i suoi bambini”.