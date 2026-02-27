Sanremo, Filippucci il 13 aprile live a Milano: “Dai talent ho imparato molto, non ho paura di cosa succederà”

SANREMO – Vincitore a Sanremo nella categoria ‘nuove proposte’, Nicolò Filippucci ha raccontato oggi, in conferenza stampa, le prime emozioni dopo la vittoria e ha risposto ad alcune domande su cosa si aspetta dal futuro. “Ho dormito pochino, ho dovuto aspettare che scendesse l’adrenalina però devo ancora realizzare quello che è successo. Secondo me ci metterò ancora qualche giorno”. Lui veniva dal blasonato talent ‘Amici’, dove però non è riuscito ad essere il vincitore: è stato eliminato in semifinale. “I talent sono un’opportunità di formazione molto importante per quanto mi riguarda ricordo un lungo lavoro di tante ore con dei professionisti che mi hanno seguito, un’esperienza che mi è servita ad affrontare il pubblico anche se poi quando sali sul palco dell’Ariston, il palco più importante d’Italia, le farfalle nello stomaco le senti eccome“.

IL 13 APRILE UN LIVE A MILANO

E ora? “Dopo Sanremo uscirà il mio nuovo disco con cose inedite. Manterrò il mio genere ma lo farò spaziando con delle sfumature in altri generi musicali. Sto cercando di trovare una mia personalità musicale e questo album mi aiuterà a scoprirlo. Il 13 aprile sarò in live ai “Magazzini generali” di Milano dove testerò dal vivo anche le nuove canzoni. Non ho paura di quello che accadrà d’ora in avanti perchè sono molto concentrato sul mio futuro insieme al mio gruppo di staff stiamo lavorando per arrivare più avanti possibile. Credo di essere cresciuto molto dopo queste due serate a Sanremo, ma anche queste tappe fanno parte di quel processo di crescita che è partito con la semifinale di Amici e proseguito con Sanremo Giovani e continuerà nelle prossime esperienze. Devo tutto ai miei genitori perchè in casa abbiamo ascoltato sempre tanta musica, anche classica. Certo devo qualcosa a Maria De Filippi ci siamo sentiti molto velocemente spero di scambiare due chiacchiere con lei a breve spero di vederla”.