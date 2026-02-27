Sanremo 2026, chi era la mamma di Serena Brancale. Il post commovente: “Sei sempre qui con me”

ROMA – Serena Brancale ha scelto di condividere con i suoi fan un messaggio molto personale dedicato alla madre, a cui è ispirata la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2026 ‘Qui con Me‘. Il brano, descritto come una lettera d’amore alla mamma scomparsa nel 2020, ha toccato il cuore di milioni di spettatori parlando del legame indissolubile tra madre e figlia.

Brancale, che nella classifica della terza serata della kermesse canora è risultata nella top 5, ha affidato ai social parole intense che richiamano proprio il testo del brano: “Due gocce d’acqua non si perdono nel mare mai, sei sempre qui con me”, una frase che ricorre anche nella canzone come simbolo di un affetto che continua a vivere nonostante l’assenza fisica. Il post ha raccolto immediatamente moltissime reazioni, riflettendo l’emozione suscitata dalla canzone: “Semplicemente grazie per aver condiviso il vostro amore così puro attraverso questa canzone. Anch’io ho perso una parte di me, e ‘Qui con Me’ si è fatta spazio nel mio dolore, accompagnandolo con una dolcezza che non sapevo di cercare“.

La cantante barese ha parlato più volte della madre Maria De Filippis, ricordando l’importanza del suo ruolo nella sua vita e nella sua crescita artistica. Venezuelana di origine, mamma Maria era musicista e insegnante di musica. Grazie a lei Serena Brancale e la sorella Nicole sono state spronate a seguire la loro passione ed entrare nel mondo della musica. “Io sento di essere molto lei, e da quando lei non c’è più mi sembra che ogni cosa che faccio sia protetta da qualcosa di divino. La perdita è un dolore che risolvo facendo ogni giorno ciò che amo“, aveva raccontato in un’intervista.

Il brano è già considerato una delle interpretazioni più toccanti dell’intera edizione del Festival. Durante l’esibizione all’Ariston, la performance di Brancale ha commosso pubblico e critica, con applausi e lacrime che hanno sottolineato l’intensità emotiva del pezzo.