Sanremo si rianima con la terza serata: lo share sale al 60,6%

ROMA – Segnali di rinascita. La terza serata di Sanremo, con Ubaldo Pantani mattatore e la modella Irina Shayk accanto a Carlo Conti, è stata vista da 9,5 milioni di spettatori con uno share del 60,6%. In crescita rispetto alle prime due serate, ma soprattutto un dato superiore rispetto alla stessa serata del 2025 (ma con mezzo milione in meno di spettatori)
L’anno scorso la terza serata – con i Duran Duran – aveva messo davanti alla tv 10 milioni 700mila spettatori con il 59,8% di share. Lo share di ieri sera è il miglior dato dal 1990 a oggi.