venerdì 27 Febbraio 2026

Sanremo si rianima con la terza serata: lo share sale al 60,6%

9,5 milioni di spettatori per il giro di boa. E' il miglior dato di share dal 1990

Data pubblicazione: 27-2-2026 ore 10:51Ultimo aggiornamento: 27-2-2026 ore 10:51

ROMA – Segnali di rinascita. La terza serata di Sanremo, con Ubaldo Pantani mattatore e la modella Irina Shayk accanto a Carlo Conti, è stata vista da 9,5 milioni di spettatori con uno share del 60,6%. In crescita rispetto alle prime due serate, ma soprattutto un dato superiore rispetto alla stessa serata del 2025 (ma con mezzo milione in meno di spettatori)

L’anno scorso la terza serata – con i Duran Duran – aveva messo davanti alla tv 10 milioni 700mila spettatori con il 59,8% di share. Lo share di ieri sera è il miglior dato dal 1990 a oggi.

