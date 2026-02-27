Sanremo 2026, oggi la serata più attesa del Festival: i duetti e le cover. Ecco la scaletta

ROMA – Diciamoci la verità: anche chi ha snobbato il Festival di Sanremo fino a ieri, stasera almeno uno sguardo (e un orecchio) lo darà. Oggi è il giorno della serata più attesa della kermesse canora: i duetti e le cover. I trenta Big in gara metteranno momentaneamente da parte i brani inediti per confrontarsi con pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale, pubblicati entro il 31 dicembre 2025, scelti insieme ai rispettivi ospiti e approvati dalla direzione artistica e dalla Rai.

A guidare la serata come sempre saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati per l’occasione dalla top model Bianca Balti. Non mancheranno i collegamenti esterni: Francesco Gabbani si esibirà da piazza Colombo, mentre Max Pezzali porterà la sua performance dalla nave da crociera ancorata al largo di Sanremo.

La classifica della serata sarà determinata da tre componenti: il televoto del pubblico (34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%) e la giuria delle radio (33%). L’artista più votato conquisterà la vittoria della serata cover, ma i risultati non incideranno sulla graduatoria finale del Festival 2026.

LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA

Il cartellone è ricco e trasversale, tra grandi classici e brani iconici.

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia

Bambole di pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto di Cristina D’Avena

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi di Pupo

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp dal musical Babes in arms

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via di Fabrizio Moro

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé di Las Ketchup

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax di Samuele Bersani

Ermal Meta con Dardust – Golden hour di Jvke

Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura di Gianna Nannini

Francesca Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola di David Bowie

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole di Mina e Alberto Lupo

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita di Cochi e Renato

Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento di Tullio De Piscopo

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante

Levante con Gaia – I maschi di Gianna Nannini

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà di Gianluca Grignani

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio di Carmen Consoli

Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo di Jimmy Fontana

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone di Ornella Vanoni e Gino Paoli

Raf con The Kolors – The riddle di Nik Kershaw

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni di Michele Zarrillo

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila morena di Zucchero

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack di Ray Charles

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho di Consuelo Velázquez

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna di Lucio Dalla

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla