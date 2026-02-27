Sanremo 2026, oggi la serata più attesa del Festival: i duetti e le cover. Ecco la scaletta

ROMA – Diciamoci la verità: anche chi ha snobbato il Festival di Sanremo fino a ieri, stasera almeno uno sguardo (e un orecchio) lo darà. Oggi è il giorno della serata più attesa della kermesse canora: i duetti e le cover. I trenta Big in gara metteranno momentaneamente da parte i brani inediti per confrontarsi con pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale, pubblicati entro il 31 dicembre 2025, scelti insieme ai rispettivi ospiti e approvati dalla direzione artistica e dalla Rai.
A guidare la serata come sempre saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati per l’occasione dalla top model Bianca Balti. Non mancheranno i collegamenti esterni: Francesco Gabbani si esibirà da piazza Colombo, mentre Max Pezzali porterà la sua performance dalla nave da crociera ancorata al largo di Sanremo.
La classifica della serata sarà determinata da tre componenti: il televoto del pubblico (34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%) e la giuria delle radio (33%). L’artista più votato conquisterà la vittoria della serata cover, ma i risultati non incideranno sulla graduatoria finale del Festival 2026.
LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA
Il cartellone è ricco e trasversale, tra grandi classici e brani iconici.
Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia
Bambole di pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto di Cristina D’Avena
Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi di Pupo
Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp dal musical Babes in arms
Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via di Fabrizio Moro
Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé di Las Ketchup
Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax di Samuele Bersani
Ermal Meta con Dardust – Golden hour di Jvke
Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura di Gianna Nannini
Francesca Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola di David Bowie
Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole di Mina e Alberto Lupo
J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita di Cochi e Renato
Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento di Tullio De Piscopo
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante
Levante con Gaia – I maschi di Gianna Nannini
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà di Gianluca Grignani
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio di Carmen Consoli
Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo di Jimmy Fontana
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone di Ornella Vanoni e Gino Paoli
Raf con The Kolors – The riddle di Nik Kershaw
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni di Michele Zarrillo
Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila morena di Zucchero
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack di Ray Charles
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho di Consuelo Velázquez
Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna di Lucio Dalla
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla