Da Lapo Elkann a Bastianich passando per Giletti: chi è il divertentissimo imitatore Ubaldo Pantani

Toscano e diventato famoso nel periodo cult della Gialappa's, l'imitatore Ubaldo Pantani ha avuto una storia durata 5 anni con la collega Virginia Raffaele

ROMA – Nato a Cecina nel 1971 e laureato in Scienze Politiche all’università di Pisa, Ubaldo Pantani ha interpretato nella sua lunga carriera di imitatore più di 40 personaggi. Senza ombra di dubbio, la migliore in assoluto è la sua imitazione di Lapo Elkann, che è infatti il personaggio che Pantani ha portato sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Il personaggio ormai iconico è di casa nel programma Che tempo che fa di Fabio Fazio (e infatti ieri appena salito sul palcoscenico Pantani ha finto di scambiare Conti per Fazio): “Devo dire che effettivamente senza acquario e senza tavolo c’è più spazio”.

L’AMICIZIA CON LAPO

Negli anni, l’imitatore ha spiegato di aver sviluppato un ottimo rapporto con il suo bersaglio numero uno: in un’intervista, ha spiegato di sentire spesso Lapo Elkann: “Ci telefoniamo e parliamo della Juve. Lapo è molto autoironico, è una persona straordinaria e gli voglio molto bene”. E ha raccontato anche un dettaglio divertente: “Un giorno mi presentò a sua sorella e suo fratello dicendo ‘Lui è quello che mi prende per il culo’“.

I SUOI PERSONAGGI

Calciatore mancato, Ubaldo Pantani è stato lanciato da programma ‘Macao’ di Gianni Boncompagni e poi è diventato famosissimo con i programmi cult della Gialappa’s, Ubaldo Pantani ha messo insieme una serie di irresistibili alter ego: tra i più calzanti ci sono lo chef Joe Bastianich di Masterchef, l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio e il conduttore Massimo Giletti.

È molto riservato sul fronte della vita privata. Ha avuto una storia lunga, durata cinque anni, con la collega imitatrice Virginia Raffaele. Sono stati riservati anche nella separazione, avvenuta senza gossip e senza clamore.

