Irina bella e muta, ma i comici salvano Sanremo: De Lucia manda Pucci al “falò di confronto” con Elly Schlein, risate con Pantani-Lapo

ROMA – Fisico mozzafiato, abiti stupendi degni delle più alte passerelle di moda ma neanche una parola. Nel 2026 il Festival di Sanremo riporta sul palco il concetto della modella bella e muta. E chissà perchè. Tolte alcuni spezzoni di presentazioni di canzoni e cantanti, la bella Irina Shayk non ha aperto bocca e non si è capito il perchè. Che non parlava italiano lo aveva detto fin da subito, fin dalla conferenza stampa, dove infatti è stata tradotta da una traduttrice. Ma pochi si aspettavano il silenzio totale della serata. Per fortuna che i comici, invece, hanno parlato e hanno fatto ridere tutti, Ubaldo Pantani in primis ma anche Vincenzo De Lucia, che quando la serata si stava chiudendo ha regalato un’imitazione favolosa di Maria De Filippi (u-gua-le!) che si è lasciata scappare una battuta mezza politica. Evocando il reality Temptation Island, ha lanciato il falò di confronto tra Elly Schlein e Andrea Pucci, il comico milanese poi escluso da Sanremo a dieci giorni dall’inizio della kermesse dopo l’esplodere di polemiche sulla sua comicità considerata omofoba, misogina e razzista, contraddistinta da battute contro donne, meridionali e gay. Tra le diverse accuse circolate c’è anche quella di aver fatto bodyshaming nei confronti di Elly Schlein.

IL FALÒ DI CONFRONTO TRA PUCCI E SCHLEIN

Dopo il falò di confronto tra Elly Schlein e Pucci, De Lucia-Maria De Filippi infila anche un’altra scena veramente iconica: legge alcune lettere che ha ricevuto e tra queste c’è quella di un conduttore ‘pentito’ che è andato a Nove, “ma non sapevo che nove fosse il numero degli spettatori”. Ovviamente si parla di Amadeus e le risate sono assicurate. Spunta pure il ritratto del successore di Carlo Conti, che – chissà come mai – è un perfetto cammeo di Stefano De Martino: “Si parla di una fornitura di croccantini per Gennarino e di una ballerina. Vabbè, affari suoi…”.

DE LUCIA PRENDE IN GIRO LAURA PAUSINI

Molto simpatica anche la gag con la doppia Laura Pausini, dove De Lucia ha scherzato a più riprese sui “milioni” di dischi venduti, i tanti soldi, la mancata laurea e pure il ‘marchio’: quando Carlo Conti chiede alla Pausini finta come si chiama, la risposta è ‘Pausini official’.

PANTANI-LAPO SCAMBIA CONTI PER FABIO FAZIO

Tantissime le risate regalate da Ubaldo Pantani, che ha esordito sul palco dell’Ariston presentandosi come Lapo Elkann , che scende dalla famosa scalinata dell’Ariston e apostrofa Carlo Conti chiamandolo Fabio, come Fabio Fazio: “Devo dire che senza tavolo e senza acquario c’è più spazio, bravo“. Tra battute e volute incomprensioni il siparietto è irresistibile: “Complimenti per i tuoi 96 anni”, dice a Conti. E ancora: “Rai 9 fa parte del grande bouquet Sky, una grande eccellenza italiana. Ci sono tre categorie, big, nuove proposte e gente che ha prenotato con la app”. Scherza anche su Max Pezzali collegato sulla nave da crociera: “Mettere il grande Max Pezzali su una nave a largo di Sanremo e impedirgli di sbarcare mi sembra troppo, non piace a tutti ma fatelo attraccare vi prego”.