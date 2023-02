VIDEO | Passaggio di consegne Letta-Schlein con il ‘melograno portafortuna’. Il 12 marzo l’Assemblea Pd

ROMA – Passaggio di consegne informale oggi al Nazareno tra Enrico Letta e Elly Schlein, eletta segretario Pd dalle Primarie. “Grazie ad Enrico Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione personale. Attendiamo l’assemblea, che dovrebbe essere il 12 marzo. Sarà quello il momento in cui verrà votata la nuova segretaria del Partito democratico”, dichiara Schlein.

“In occasione del passaggio di consegne voglio regalare ad Elly il melograno, simbolo di prosperità, fortuna e salute, ciò che il nostro partito con Elly sicuramente avrà”, le parole di Letta.